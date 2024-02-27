Москва, 27 февраля, 2024, 19:30 — ИА Регнум. Россия противостоит всей мощи Запада, поэтому до переломного момента в конфликте на Украине ещё далеко. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 27 февраля высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев, комментируя утверждение Asia Times о том, что конфликт на Украине достиг переломного момента.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Эксперт отметил, что ВС России сейчас перемалывают вражескую силу, включающую в себя не только ВСУ, но и военнослужащих, вооружение стран НАТО, которые оказывают помощь и фактически воюют на стороне киевского режима. Под вывеской ВСУ России противостоит не только НАТО, но и его союзники, добавил он.

«Поэтому перелом в конфликте на Украине не наступит, пока Россия не нанесёт такой удар, при котором Запад уже не сможет оказывать помощь Киеву, ни вооружением, ни людьми. Пока до переломного момента в конфликте далеко», — уточнил политолог.

Он отметил, что необходимо сломать всю «машину», которую Запад из последних сил сейчас пытается создать и направить против России.

Перенджиев напомнил слова президента Франции Эммануэля Макрона, который сообщил, что страны Евросоюза договорились о создании коалиции по поставкам Украине ракет среднего и дальнего действия.

«Пока у Запада имеются ресурсы, чтобы оказывать помощь Украине. Поэтому Россия ломает не Украину, а всю мощь Запада», — подчеркнул эксперт.

И если России удастся это сделать, тогда действительно дело пойдёт, отметил он.

«И этот треск уже стоит. При этом Вооружённым силам России предстоит ещё много боевой работы. До победы ещё далеко», — отметил политолог.

Как передавало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что в Европе уже создано восемь коалиций для упрощения поставок Украине вооружений, в том числе систем ПВО, артиллерии и боеприпасов.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что создание европейскими странами ракетной коалиции для предоставления Киеву оружия, подходящего для нанесения ударов вглубь России, было бы самоубийственным шагом.

Министр обороны России Сергей Шойгу во время коллегии Минобороны РФ проинформировал, что Вооружённые силы Украины за время спецоперации потеряли свыше 444 тыс. военнослужащих.

Шойгу уточнил, что в среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе зарубежного производства. Министр подчеркнул, что боевой потенциал ВСУ снижается в результате решительных и активных действий военнослужащих России.

Министр обороны России также отметил, что положение ВСУ говорит о том, что стратегия Вашингтона по сдерживанию России за счёт жизней украинцев и посредством поддержки киевского режима бесперспективна. Он сообщил, что российские войска ударами высокоточного оружия уничтожают резервы ВСУ, лишая противника возможности проводить ротацию и контратаки.

Глава оборонного ведомства России добавил, что скоро страна узнает о работе и подвигах, которые практически каждый день совершают военнослужащие Сил специальных операций, праздник которых в РФ отмечают 27 февраля.