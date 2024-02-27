Москва, 27 февраля, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) предложила России провести чемпионат Европы 2028 года в Казани. Об этом 27 февраля сообщил президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

Дарья Антонова ИА Регнум

«В данный момент их предложения находятся на рассмотрении. Пока не могу сказать, когда именно окончательно будет утверждено место проведения турнира», — приводит слова Сальникова «РИА Новости».

Это первый случай с 2022 года, когда международная спортивная организация предложила провести крупный турнир в России.

В марте 2022 года European Aquatics приняла решение отстранить российских и белорусских спортсменов от турниров. Казань должна была провести чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 году, но была лишена этого права.

Как передавало ИА Регнум, в январе Сальников сообщил, что американская федерация плавания заинтересовалась предложением провести товарищеский матч между национальными командами США и России.

В сентябре 2023 года Международная федерация плавания (World Aquatics) приняла решение допустить спортсменов из России и Белоруссии до соревнований при условии их выступления под нейтральным флагом, им запрещено использовать флаги, гимны и другую символику своих стран. Кроме того, им предписано воздержаться от высказываний в поддержку проведения Россией специальной военной операции.

8 декабря в МОК заявили, что допустят российских и белорусских спортсменов до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе. При этом национальная символика России и Белоруссии будет запрещена на всех официальных мероприятиях на Олимпийских играх.

Двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников заявил, что не намерен участвовать в этих Играх, поскольку не согласен с условиями участия в так называемом нейтральном статусе.