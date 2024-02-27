Вашингтон, 27 февраля, 2024, 18:28 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу NBC News вновь оговорился и рассказал о своей повестке на 2020 год.

ТАСС/Chris Kleponis / Pool via CNP

«Моя повестка дня на 2020 год — завершить работу», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, оговорки и оплошности американского президента на публике стали объектом критики как со стороны республиканцев, так и части демократов, которые ставят под сомнение когнитивные способности Байдена. Ему исполнился 81 год. Глава Белого дома регулярно попадает в курьёзные ситуации, допускает различные оговорки, а также пользуется шпаргалками во время мероприятий.

Так, 26 февраля в ходе выступления на собрании Национальной ассоциации губернаторов он перепутал российского лидера Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

7 февраля пресс-пул Белого дома сообщил, что Байден на предвыборном мероприятии в Лас-Вегасе заявил о беседе со скончавшимся в 2017 году канцлером ФРГ Гельмутом Колем на саммите «Большой семёрки» в 2021 году. Отмечалось, что президент США также повторил эту историю 7 февраля в ходе предвыборного мероприятия в Нью-Йорке.

Американский лидер 6 февраля рассказал о своей недавней встрече с бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном, который умер ещё в 1996 году. Байден уточнил, что беседовал с покойным на саммите «Группы семи» в 2021 году.

В ходе рабочего визита в Израиль американский лидер заявил, что он родился в этой стране. При этом доподлинно известно, что сам Байден родился в штате Пенсильвания, а его прапрапрадед Уильям Байден родился в графстве Сассекс в Англии, откуда эмигрировал в США.