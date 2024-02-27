Ереван, 27 февраля, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Ереван может стать точкой невозврата для российско-армянских отношений. Такое мнение высказала 27 февраля депутат парламента республики от оппозиционной фракции «Армения» Арегназ Манукян.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Как отметила депутат, визит Зеленского организовали «внешние силы» с целью открытия второго фронта против России, а премьер-министру Армении Николу Пашиняну отведена роль армянского Зеленского или экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Пашинян, исходя из своих личных расчетов и интересов, превратил Армению в разменную монету в противостоянии России с Западом, Запада с Ираном», — сказала Манукян, выступая на пленарном заседании парламента.

Вместе с тем Манукян отметила, что из-за действий Пашиняна Армения рискует повторить судьбу Украины.

«Если визит Зеленского состоится, то это будет провокацией против Армении, станет точкой невозврата для армяно-российских отношений, чем поспешит воспользоваться Азербайджан для нападения на Армению», — подчеркнула депутат.

Как передавало ИА Регнум, армянское онлайн-издание Factor TV со ссылкой на источник ранее писало, что Зеленский намеревается в ближайшее время посетить Армению.

Отмечалось, что визит главы киевского режима в Армению сейчас готовят, однако точной даты его приезда пока нет.

Уточнялось, что временный поверенный в делах Украины в Армении Валерий Лобач не подтвердил и не опроверг изданию эти сообщения.

Вместе с тем 18 февраля Пашинян в ходе встречи с представителями армянской диаспоры Германии заявил, что Ереван не является союзником России в вопросе Украины. Он добавил, что армянским властям «больно» из-за того, что они не могут повлиять на ситуацию с конфликтом.

При этом 11 февраля Пашинян заявил, что Ереван не говорил об отказе от сотрудничества с Россией, в частности в области безопасности. По его утверждению, армянские власти осуществляют диверсификацию отношений.

Несмотря на это, 23 февраля премьер Армении объявил, что страна «заморозила» участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, организация якобы не выполнила условия договора в отношении Еревана.

Позднее в этот же день в секретариате ОДКБ уточнили, что не получали заявлений о приостановке членства Армении в организации. Представитель ОДКБ предположил, что, возможно, речь шла о неучастии республики в ряде мероприятий организации в последнее время.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия прояснит ситуацию с армянской стороной по поводу заявления Пашиняна. Он также добавил, что российский лидер Владимир Путин не общался с армянским премьером после его заявления и не планирует таких контактов.