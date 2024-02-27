Москва, 27 февраля, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов главу узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом 27 февраля сообщается на сайте ведомства.

Пресс-служба Замоскворецкого суда/ТАСС Усман Баратов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

«Баратов Усман Акрамович, 15.05.1958 г. р., г. Фергана Узбекской ССР», — говорится в базе Росфинмониторинга.

Как предавало ИА Регнум, 17 января председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту оскорбления участников СВО со стороны Баратова. К главе СК обратились российские военные корреспонденты, они обратили внимание на пост Баратова в соцсети «Одноклассники», в котором тот выступил с оскорбительными заявлениями в адрес президента России и участников спецоперации.

Сообщение в соцсетях позднее было скрыто, а Баратов заявил, что его страница была взломана, но военкоры отмечали, что между моментом публикации и заявлением о якобы имевшем место взломе прошёл месяц.

18 января руководители узбекских национально-культурных организаций России в своём заявлении назвали высказывания Баратова невежеством и хамством и отметили, что он незаконно позиционирует себя руководителем незарегистрированной межрегиональной организации.

В этот же день в отношении Баратова было возбуждено уголовное дело, его доставили в подразделение СК по Москве для проведения следственных действий. 19 декабря он был арестован. В ходе допроса он не признал вину в возбуждении ненависти или вражды.