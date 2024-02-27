Москва, 27 февраля, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Бразилия намерена расширить номенклатуру поставок мяса и рыбы в Россию. Об этом 27 февраля заявила журналистам генсекретарь МИД Бразилии, сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Мария Лаура да Роша.

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«Мы договорились, что будет расширена номенклатура поставок, включая зерновые, мясо и рыбу», — сказала она по итогам заседания комиссии.

Она также добавила, что Бразилия приветствует поставки в страну российского дизельного топлива, а также планы по увеличению поставок российского природного газа.

По ее словам, по итогам заседания стороны договорились развивать взаимодействие в экономике, культуре, образовании и научно-технической сфере.

Как передавало ИА Регнум, Россия после двухлетнего перерыва возобновила экспорт нефти в Бразилию, поставив максимальные за последние 13 лет объёмы. За сентябрь 2023 года Россия поставила в Бразилию более 84,4 тысячи тонн нефти, за которые южноамериканская страна заплатила порядка 48 млн долларов. В последний раз Бразилия закупала российское сырьё в августе 2021 года — тогда за 42,1 тысячи тонн было заплачено 16,6 млн долларов.