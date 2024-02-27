Москва, 27 февраля, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Обновлённую версию «Золотого стандарта» наблюдения за президентскими выборами, а также информационно-аналитический доклад ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) представили в Общественной палате России. В регионах полностью готова инфраструктура общественного наблюдения, говорится в опубликованном 27 февраля материале ассоциации.

Елена Верещака/ТАСС

По словам члена СПЧ, председателя НОМ Александра Брода, в регионах работают 89 общественных штабов, обучено около 200 тыс. общественных наблюдателей. К трём дням голосования в регионах готовят интерактивные форматы: стрим-студии, чат-боты, пресс-брифинги.

Руководитель рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев рассказал, что «Золотой стандарт» в этом году будет включать три документа по контролю за голосованием 15, 16 и 17 марта. Новшеством станет наблюдение на территориальных избирательных участках (ТИК).

В ТИК будет контролироваться приём документов от нижестоящих комиссий, непосредственная работа ТИК и оснащение самого помещения видеокамерами. Стандарт затронет подготовку мест для наблюдателей и аккредитованных представителей СМИ, которые должны видеть все действия членов УИК, подготовку помещений для голосования, обеспечение доступности среды.

«В целом, «Золотой стандарт» станет базовым инструментом для всех общественных наблюдателей и позволит оценить прозрачность избирательных процедур на всех этапах голосования», — отмечено в материале.

Григорьев добавил, что стандарт обновляется каждый год, соответствуя новшествам избирательного законодательства и запросам общества. Вопросы в нём сформулированы максимально просто, чтобы помочь наблюдателю однозначно оценить, соответствует ли процедура закону.

В ОП РФ также представили новый информационно-аналитический доклад НОМ об общественном наблюдении на выборах президента в 2024 году. В нём приведены самые эффективные и интересные практики мониторинга выборов в регионах. Так, в Нижегородской области организовали стрим-студию, в Тамбовской области — дискуссионный клуб «ОбКом», в Челябинской области — чат-бот общественного штаба для связи с избирателями.

Федеральный координатор НОМ Алексей Песков отметил, что в дни голосования ситуационный центр ассоциации будет постоянно находиться на связи с наблюдателями и экспертами, а к волонтёрам будет поступать информация с «Карты сообщений».

Практика прошлых лет показала, что среди сигналов о возможных проблемах нарушения подтверждаются в критическом меньшинстве случаев. Результаты общественного контроля будут оперативно представлены общественности, заверил Песков.

Представители региональных общественных штабов отметили, что «Золотой стандарт», информационно-аналитические материалы и цифровые сервисы НОМ помогают наблюдателям быть начеку во время всех процедур и сообщать об увиденном «в один клик».

«Золотой стандарт» будет в ближайшее время одобрен Советом ОП РФ, после чего его разошлют организаторам общественного наблюдения в регионах.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в НОМ рассказали о разнообразных инструментах контроля за работой дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которые будут применяться на предстоящих президентских выборах в России.