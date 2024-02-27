Москва, 27 февраля, 2024, 17:34 — ИА Регнум. ВВП России поднялся на 3,6% в 2023 году, но это ещё не говорит о выходе экономики на траекторию устойчивого роста. Об этом первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил 27 февраля на Международной выставке-форуме «Россия» в рамках Дня предпринимателя.

Рамиль Ситдиков /РИА Новости

Он отметил, что подъём ВВП указывает только на одну очень важную вещь: Россия справилась с санкционным шоком, выдержала и преодолела санкционный удар.

«Но это совершенно не говорит о том, что мы вышли на траекторию устойчивого экономического роста», — сказал Белоусов.

По словам вице-премьера, выход на устойчивый экономический рост был ключевой задачей, стоявшей ещё до эпидемии коронавирусной инфекции. Она очень актуальна и сейчас, так как без экономического роста невозможно решить крупнейшие социальные, а теперь и оборонные задачи.

Рост должен быть соразмерным темпам роста мировой экономики или превышать их, добавил Белоусов. Но создать такой механизм за один год не получится. Россия столкнулась с целым набором системных ограничений, в том числе с технологическими и экономическими санкциями, поэтому нужна структурная перестройка.

Как сообщало ИА Регнум, старший научный сотрудник Института мировой экономики Петерсона, экономист Элина Рыбакова в статье для британского издания Financial Times назвала антироссийские санкции Запада дорогостоящим и недостижимым удовольствием. Она отметила, что экономика России крупная, сложная и глобально интегрированная. Изолировать такое государство с помощью ограничений просто невозможно.