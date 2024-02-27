Киев, 27 февраля, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) покинули населённые пункты Северное и Степовое на авдеевском направлении, сообщил 27 февраля спикер оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» ВСУ Дмитрий Лиховой, слова которого приводит украинское издание «Страна. ua».

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Авдеевка

Командование ВСУ заявило, говорится в публикации, что линия обороны ВСУ на авдеевском направлении «стабилизирована» в районах Тоненького, Орловки и Бердычей.

Степовое находится к северо-западу от Авдеевского коксохимического завода.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что после взятия Авдеевки российские войска продолжают улучшать положение на донецком и купянском направлениях, овладевают новыми рубежами и позициями. Он уточнил, что за последнюю неделю ВСУ были выбиты из населённых пунктов Победа, Ласточкино, Северное в ДНР.

26 февраля в оборонном ведомстве объявили о взятии под контроль российских военных посёлка Ласточкино, расположенного западнее Авдеевки.

17 февраля Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что вооружённые силы освободили Авдеевку. Бойцы 24-й бригады спецназа из Новосибирска совместно с 239-м полком подняли российский триколор над администрацией Авдеевки.