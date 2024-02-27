Прага, 27 февраля, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Польша может расширить эмбарго на украинскую сельскохозяйственную продукцию, если Европейский союз не найдёт других методов защиты рынка. Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил журналистам после саммита Вышеградской группы в Праге.

Иван Шилов ИА Регнум

«Польша придерживается эмбарго на украинское зерно. Не исключено, и мы разговариваем об этом с украинской стороной, что будет нужно расширение эмбарго на другие продукты, если ЕС не найдёт более эффективных способов для европейского и польского рынков», — сообщил Туск.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский звал премьер-министра Польши Дональда Туска приехать на встречу на украинско-польскую границу. Приглашение последовало на фоне протестов польских фермеров, которые блокировали КПП между двумя странами, чтобы не впускать транспорт с украинской сельскохозяйственной продукцией. Зеленский написал Туску сообщение следующего содержания: «Прошу тебя, Дональд, господин премьер-министр, приехать к границе, поддержать этот диалог. Это национальная безопасность». Туск приглашения не принял и на границу не приехал.

Вместе с темввести продовольственное эмбарго на украинское продовольствие призвал экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий. Он сообщил, что это нужно сделать немедленно.