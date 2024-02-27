Донецк, 27 февраля, 2024, 17:26 — ИА Регнум. ВСУ оставили часть позиций у села Орловка под Авдеевкой в ДНР из-за массированных атак российских сил. Об этом 27 февраля заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Станислав Красильников /РИА Новости

Он отметил, что позиции украинских формирований у села Орловка, куда ВСУ отвели часть оставшейся авдеевской группировки, подвергаются мощным ударам.

«В результате одного мощного удара часть позиций у населённого пункта были уничтожены вместе с личным составом. С позиций рядом украинские солдаты просто сбежали. Это вторая линия обороны после Авдеевки», — приводит его слова ТАСС.

Как ранее передавало ИА Регнум, 27 февраля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы РФ освободили населённый пункт Северное на авдеевском направлении. Также российские военные отразили девять контратак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Новгородское, Первомайское и Петровское в ДНР.

Министр обороны России Сергей Шойгу информировал, что после взятия Авдеевки российские войска продолжают улучшать положение на донецком и купянском направлениях, овладевают новыми рубежами и позициями ВСУ.

26 февраля в оборонном ведомстве объявили о взятии под контроль российских военных посёлка Ласточкино, расположенного западнее Авдеевки.

17 февраля Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что вооружённые силы освободили Авдеевку. Бойцы 24-й бригады спецназа из Новосибирска совместно с 239-м полком подняли российский триколор над администрацией Авдеевки.