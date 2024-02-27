Москва, 27 февраля, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Трубу с горячей водой прорвало на улице Просторной в Богородском (ВАО). Как рассказали очевидцы ИА Регнум, место происшествия заволокло паром.

Соцсети

Инцидент произошёл между домами № 9 и № 10. На близлежащих дорогах перекрыто движение автомобилей.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На месте аварии работают сотрудники МОЭК. Пока неизвестно, когда удастся устранить последствия прорыва. Отопление на время ремонта отключили и перевели на резервную схему.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3870190" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

29 января ИА Регнум узнало, что трубу с горячей водой прорвало в подъезде жилого дома в Москве, пострадал один человек. Пострадавшего мужчину госпитализировали с ожогами ног.