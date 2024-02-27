Трубу с горячей водой прорвало на востоке Москвы
Москва, 27 февраля, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Трубу с горячей водой прорвало на улице Просторной в Богородском (ВАО). Как рассказали очевидцы ИА Регнум, место происшествия заволокло паром.
Соцсети
Инцидент произошёл между домами № 9 и № 10. На близлежащих дорогах перекрыто движение автомобилей.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На месте аварии работают сотрудники МОЭК. Пока неизвестно, когда удастся устранить последствия прорыва. Отопление на время ремонта отключили и перевели на резервную схему.
29 января ИА Регнум узнало, что трубу с горячей водой прорвало в подъезде жилого дома в Москве, пострадал один человек. Пострадавшего мужчину госпитализировали с ожогами ног.