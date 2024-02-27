Москва, 27 февраля, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Телеведущая Маша Малиновская побывала в зоне проведения специальной военной операции и поздравила российских бойцов с Днём защитника Отечества. Об этом она рассказала 27 февраля в Telegram-канале.

Telegram-канал Маши Малиновской

В зоне СВО Малиновская провела четыре дня, с 22 по 25 февраля. Телеведущая посетила города в ДНР и ЛНР, передала военным медикаменты, новую одежду и другие необходимые вещи.

В своём канале она опубликовала кадры из районов, где шли интенсивные бои. Военные показали Малиновской жилые дома, в которых украинские силовики оборудовали огневые точки. Людей они выгоняли на улицу, не позволяя забрать с собой даже самое необходимое. На полу в таких квартирах остались разбросанные вещи и детские игрушки.

«Здесь моя жизнь разделилась на до и после», — говорится в одной из публикаций в канале Малиновской.

В поездке Малиновская пообщалась с молодёжью Донбасса. Вместе с ней в гости к местным жителям приехали музыканты GRECHANIK, Alex Say и Арам Арчер. Они спели вместе с молодыми людьми известные песни и сфотографировались.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году Малиновская жаловалась на финансовые трудности и признавалась, что из-за отсутствия постоянной работы вынуждена отказывать себе в дорогих покупках и поездках за границу.