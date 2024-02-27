Киев, 27 февраля, 2024, 17:08 — ИА Регнум. На Украине молодым людям, которые во время вечеринки кричали «Ахмат — сила» и стреляли из пистолета в воздух, грозит до семи лет тюрьмы. Об этом 27 февраля сообщило украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на СБУ.

СБУ

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Молодых людей планируют обвинить по статье о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что шесть жителей Киевской области в возрасте от 17 лет до 21 года во время вечеринки по случаю дня рождения одного из них выстрелили из пистолета в воздух и кричали «Ахмат — сила». Позднее их личности были установлены, а доме именинника найден пистолет.

Как ранее передавало ИА Регнум, британская газета The Guardian написала, что СБУ возбудила более 8 тыс. уголовных дел о госизмене из-за якобы сотрудничества с Россией. В материале говорится, что украинцы, осуждённые по этим статьям, содержатся только в определённых тюрьмах, где их держат отдельно от других заключённых. В частности, один из них рассказал, что в тюрьме ему насильно сделали татуировку на лице со словом «орк», которое украинцы используют для оскорбления россиян.

Также сообщалось, что на Украине в тюрьме держат двухлетнюю девочку вместе с её 30-летней матерью. Женщина оказалась в колонии из-за того, что якобы передавала координаты украинских военных. Её осудили на 15 лет. Сейчас она находится с дочерью в тюрьме, но после того, как девочке исполнится три года, ребёнка заберут.