Москва, 27 февраля, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Роскомнадзор (РКН) исключил одну из страниц сообщества Steam из Единого реестра запрещённой информации в связи с удалением противоправного контента, сообщила 27 февраля пресс-служба РКН в своём Telegram-канале.

Christoph Hardt/ Zuma Exclusive/TASS

«В связи с исполнением требования Роскомнадзора удалить запрещённую на территории РФ информацию интернет-страница исключена из реестра. Роскомнадзор не ограничивал доступ к указанной странице», — сказано в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, одна из страниц сообщества Steam была внесена в единый реестр запрещённой информации на основании решения МВД за распространение информации о способах изготовления наркотических средств. В адрес владельца сайта также было направлено требование удалить противоправный контент.

Ранее появилась информация, что Роскомнадзор внёс сообщество сервиса распространения компьютерных игр и программ Steam в реестр запрещённых сайтов. Основанием для внесения в реестр стало решение МВД РФ от 22 февраля. В списке сайтов, доступ к которым ограничен, steamcommunity.com отсутствует.

Сообщество содержит фанатский и официальный контент для всех игр и программ в Steam. В случае блокировки российские пользователи могут потерять доступ к страницам профилей, спискам друзей, обсуждениям, мастерской и торговой площадке.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Роскомнадзоре напомнили, что с 1 марта 2024 года в РФ вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов. В ведомстве также отметили, что в стране уже находятся под запретом средства обхода блокировок к противоправному контенту.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн назвал эту меру очередным шагом в вопросе защиты персональных данных. Он подчеркнул, что пока не планируется полностью запретить такой инструмент, как VPN, но предупредил, что использование этого сервиса чревато передачей личных данных третьим лицам.