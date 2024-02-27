Москва, 27 февраля, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Росфинмониторинг внёс украинскую группировку «Айдар» в реестр террористов и экстремистов. Об этом говорится на сайте ведомства.

АР/ТАСС

Вместе с группировкой Росфинмониторинг включил в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности и терроризму, экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), а также арестованного по подозрению в попытке подрыва на газораспределительной станции в Ленинградской области Сергея Зазулю.

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря прошлого года ФСБ внесла в список террористических организаций сообщество «Айдар» (ранее было признано экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в РФ). Соответствующее решение тогда вынес Южный окружной военный суд.

Отмечалось, что террористическое сообщество «Айдар» стало 49-й организацией, внесённой в единый федеральный список.

Летом 2023 года Южный окружной военный суд рассмотрел массовое уголовное дело в отношении 18 участников «Айдара». По версии прокураторы, участники подразделения совершали на территориях ДНР действия, направленные на насильственный захват власти и изменение конституционного строя.