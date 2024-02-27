* внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму; физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 27 февраля, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Росфинмониторинг 27 февраля внёс бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Ведомости/ТАСС Геннадий Гудков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Ведомство опубликовало обновлённую версию перечня.

«Гудков Геннадий Владимирович, 15.08.1956 г. р., г. Коломна Московской области», — такие данные были внесены в реестр.

Как сообщало ИА Регнум, Гудков был внесён Минюстом в реестр иностранных агентов в марте 2023 года. Он негативно высказывался в отношении военнослужащих ВС РФ, призывал к предоставлению вооружения Украине, участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и распространял недостоверную информацию о принимаемых государственными органами РФ решениях, отмечал Минюст.

В декабре 2023 года сына Гудкова, также бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) объявили в розыск по уголовной статье. Против него было возбуждено дело о публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании российских Вооружённых сил.

Минюст признал Дмитрия Гудкова иностранным агентом в феврале 2023 года. Тот публично призывал к передаче оружия ВСУ и санкциям против России, отметил Минюст. Бывший депутат пытался оспорить через суд включение в список иностранных агентов, но его требования были отклонены.

В июне 2021 года против Дмитрия и Геннадия Гудковых было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». В их доме был проведён обыск, в ходе которого были найдены в том числе 50 патронов от пистолета Макарова калибра 9 мм. Дмитрий Гудков был задержан и допрошен, но позднее отпущен на свободу в статусе подозреваемого.