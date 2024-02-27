Лондон, 27 февраля, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Король Великобритании Карл III, у которого ранее диагностировали рак, обратился за помощью к архимандриту Ефрему, настоятелю православного Ватопедского монастыря на Афоне, сообщила 27 февраля газета The Sun.

AP/TASS Король Великобритании Карл III

По этим данным, Карл познакомился с Ефремом почти 30 лет назад и прислушивается к его советам. Общение стало более активным после того, как стало известно о заболевании короля, отметили журналисты.

Архимандрит в разговоре с изданием подтвердил эту информацию.

«Да, мы поддерживаем связь с тех пор, как ему поставили диагноз, и я верю, что ему удастся преодолеть болезнь. У нас очень хорошее взаимопонимание», — сказал Ефрем.

В материале также отмечается, что Карл несколько раз посещал Афон и восемь раз — Ватопедский монастырь, где у него есть собственные комнаты. Король регулярно посещал богослужения, в том числе те, что начинаются в 4 часа утра, указали авторы.

Отец Карла, принц Филипп (урождённый принц Греческий и Датский), родившийся в 1921 году на греческом острове Корфу, исповедовал православие.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в январе 2024 года Карл обратился к врачам из-за проблем с простатой. 26 января его госпитализировали, а через несколько дней после проведения процедур выписали из больницы.

В начале февраля 2024 года сообщалась, что у Карла выявлен рак на ранней стадии. По некоторым данным, от проведения химиотерапии он отказался.