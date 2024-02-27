Екатеринбург, 27 февраля, 2024, 16:14 — ИА Регнум. В Екатеринбурге нашли мёртвым 21-летнего молодого человека, который пропал ещё в октябре. Об этом 27 февраля сообщил портал E1 со ссылкой на волонтёров поискового отряда «Прорыв».

личная страница Никиты Лебедя / Vk.com

«Найден, погиб», — сообщили в отряде.

По информации источника, тело было обнаружено в лесу в Верхней Пышме. По словам бывшей девушки парня, в день исчезновения он отправил ей сообщение о планах покончить с собой.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что проведут судебно-медицинскую экспертизу.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в Псковской области нашли тело 11-летней девочки, пропавшей 1 января в деревне Полоное Порховского района. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребёнка. Ход и результаты расследования находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.