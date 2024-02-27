Москва, 27 февраля, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила о низком качестве питания на тренировочной базе. Об этом она написала в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Сергей Савостьянов/ТАСС Гимнастка Ангелина Мельникова

По её словам, на базе в последние дни вообще нечего есть, ещё во время пандемии очень сильно упало и качество питания, и его разнообразие в целом.

«Мне приходится выживать на овощах, хотя я сомневаюсь, что моим мышцам для восстановления достаточно разваренной капусты. Как же грустно, печально, верните былое», — написала Мельникова.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года Мельникова победила в соревнованиях в опорном прыжке на Кубке России, показав результат 13,649 балла. Второе место заняла Алина Шклокова с 13,583 балла, на третьей строчке — олимпийская чемпионка Виктория Листунова (13,533).

Мельникова — чемпионка Олимпийских игр 2020 года в командном первенстве, бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 года в личном многоборье и вольных упражнениях, серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, двукратная чемпионка Европейских игр 2019 года, четырёхкратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России.

27 июля 2021 года на летних Олимпийских играх 2020 в Токио Мельникова стала олимпийской чемпионкой в командном многоборье вместе с Листуновой, Владиславой Уразовой и Лилией Ахаимовой — с результатом 169,528 российские гимнастки опередили сборную США (166,096) и завоевали золотую медаль.