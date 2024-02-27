Шойгу заявил о попытках ВСУ не допустить развала фронта
Шойгу: после краха контрнаступления ВСУ пытаются не допустить развала фронта
Москва, 27 февраля, 2024, 15:44 — ИА Регнум. После провала контрнаступления ВСУ пытаются стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. Об этом 27 февраля заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на коллегии ведомства.
«После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта», — сказал Шойгу.
Он добавил, что российские военные высокоточным оружием уничтожают резервы противника, не позволяют ему перебросить силы на линию боевого соприкосновения и лишают возможности контратаковать.
Министр обороны подчеркнул, что в целом это свидетельствует о бесперспективности стратегии США по сдерживанию России за счёт жизней украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима.
Как ранее передавало ИА Регнум, Шойгу сообщил, что после взятия Авдеевки российские войска продолжают улучшать положение на донецком и купянском направлениях, овладевают новыми рубежами и позициями. Он уточнил, что за последнюю неделю ВСУ были выбиты из населённых пунктов Победа, Ласточкино, Северное в ДНР.
Также он проинформировал, что всего за время специальной военной операции ВСУ лишились более 444 тыс. военнослужащих. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе зарубежного производства.