Москва, 27 февраля, 2024, 15:44 — ИА Регнум. После провала контрнаступления ВСУ пытаются стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта. Об этом 27 февраля заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на коллегии ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

«После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта», — сказал Шойгу.

Он добавил, что российские военные высокоточным оружием уничтожают резервы противника, не позволяют ему перебросить силы на линию боевого соприкосновения и лишают возможности контратаковать.

Министр обороны подчеркнул, что в целом это свидетельствует о бесперспективности стратегии США по сдерживанию России за счёт жизней украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима.

Как ранее передавало ИА Регнум, Шойгу сообщил, что после взятия Авдеевки российские войска продолжают улучшать положение на донецком и купянском направлениях, овладевают новыми рубежами и позициями. Он уточнил, что за последнюю неделю ВСУ были выбиты из населённых пунктов Победа, Ласточкино, Северное в ДНР.

Также он проинформировал, что всего за время специальной военной операции ВСУ лишились более 444 тыс. военнослужащих. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе зарубежного производства.