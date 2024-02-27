Москва, 27 февраля, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Дни белого медведя стартовали сегодня, 27 февраля, на ВДНХ в Москве. В этот день отмечается Международный день белого медведя. Это делается, чтобы привлечь внимание к охране самого крупного наземного хищника нашей планеты.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Москве открылись Дни белого медведя

Посетителям ВДНХ рассказали о программе опеки над белыми медведями в российских зоопарках, которую осуществляют «Роснефть» и АНО «Общество дикой природы». За более чем десять лет ее реализации было заново построено семь вольерных комплексов, а ремонт и реконструкция проведены во всех вольерах. Вольеры оснащены самым современным оборудованием, в том числе климатическими установками, системами водоподготовки, безопасности и видеонаблюдения. Также в рамках программы в Арктике спасают медвежат, оставшихся без матери. С 2016 года на Крайнем Севере было спасено шесть медвежат-сирот.

«Далеко не каждый зоопарк не только в России, но и в мире может позволить себе содержание белого медведя. Необходимо недешёвое полноценное питание, ветеринарное обслуживание с применением самых современных технологий, создание условий содержания с большим вольером, в котором должны быть и бассейны с круглогодичной водоподготовкой, и снежные сугробы в летний период, и галечные пляжи, и другие элементы обогащения среды. Все эти задачи зоопарку помогает решать «Роснефть», — отметила директор Екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Москве открылись Дни белого медведя

Сегодня также состоялась трансляция церемонии награждения победителей VII всероссийского детского литературного конкурса «Звезда Арктики — Умка» из Красноярска. На конкурс было представлено более двух тысяч работ из всех регионов России и из-за рубежа, возраст участников — от 5 до 18 лет. Сценарист и режиссер документального фильма «Хозяин Арктики» Павел Полуйчик представил фильм об экспедиции по исследованию белых медведей и методах полевой работы ученых.

Дни белого медведя на ВДНХ продлятся до 3 марта. Посетителей ожидает насыщенная образовательная программа, лекции и выставки, просмотр документальных фильмов и видеороликов. На 28 февраля назначена лекция кандидата биологических наук, ведущего научного сотрудника Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Ильи Мордвинцева «Результаты исследований белого медведя и атлантического моржа в рамках программы сохранения биологического разнообразия «Роснефти».