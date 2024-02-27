Москва, 27 февраля, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Украинский самолёт Су-25 сбит под Николаевом, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 27 февраля на брифинге.

Александр Полегенько/ТАСС

По данным ведомства, штурмовик ВСУ сбили в Николаевской области в районе села Михайловка российские средства ПВО. Общее количество вражеских самолётов, уничтоженных с начала спецоперации, увеличилось до 575 единиц.

Кроме того, 69 украинских беспилотников уничтожены за сутки в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, на территории ЛНР и ДНР. Уничтожен и один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

Украинские беспилотники уничтожены за период проведения спецоперации в количестве 267 единиц, беспилотники — 13 523 единиц, зенитные ракетные комплексы — 474 единиц. Противник потерял 15 252 танка и других боевых бронированных машин, 1226 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8176 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 19 138 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как сообщало ИА Регнум, ранее начальник расчёта российского комплекса С-300 заявил, что три украинских самолёта сбиты на запорожском направлении с использованием С-300 в связке с ЗРК «Бук-М2».