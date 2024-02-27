Москва, 27 февраля, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Общие потери ВСУ на донецком направлении за сутки превысили 420 военных. Об этом на брифинге 27 февраля проинформировал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 3-й штурмовой, 28-й, 72-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Курдюмовка и Антоновка Донецкой Народной Республики. Также отражены семь контратак штурмовых групп 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики», — сообщили в оборонном ведомстве.

По данным министерства, украинские войска на данном направлении за сутки потеряли более 420 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу FH-70 производства Великобритании, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также гаубицу L119 производства Великобритании.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля Конашенков доложил, что Вооружённые силы России в минувшие сутки отразили три атаки ВСУ на донецком направлении и заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ тогда превысили 420 военных.

Как уточнил Конашенков, в районе Новомихайловки (ДНР) были отражены три атаки штурмовых групп ВСУ, отметил официальный представитель Минобороны. За сутки противник потерял два бронетранспортёра, артиллерийскую систему М777 и станцию контрбатарейной борьбы.

До этого, 25 февраля, в Минобороны России сообщили, что российские военные за сутки нанесли поражение трём бригадам украинской армии на южнодонецком направлении, потери ВСУ там составили до 140 военных.

Отмечалось, что на южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» поразили формирования 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 121-й бригады теробороны. Российские военные поразили украинские соединения в районах населённых пунктов Новодонецкое, Угледар и Старомайорское в ДНР.

Кроме того, за сутки ВС России уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД» и склад боеприпасов ВСУ.