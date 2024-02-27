Брюссель, 27 февраля, 2024, 15:26 — ИА Регнум. На данный момент общего решения на уровне Евросоюза об отправке войск на Украину нет, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

«Нет решения на уровне ЕС отправить войска на Украину. Вопрос, как поддержать Украину в военном плане, — это ответственность стран-членов и их суверенные решения», — сказал Стано.

26 февраля после саммита стран ЕС и НАТО в Париже Макрон заявил, что страны Евросоюза обсуждают возможность отправки войск на Украину. При этом руководители ряда стран ЕС, в том числе Словакии, Польши, Чехии и Швеции, отметили, что у них нет таких планов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также сказал, что альянс не намерен отправлять войска на Украину, с аналогичным заявлением выступил и канцлер Германии Олаф Шольц.

В свою очередь советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк положительно оценил слова Макрона.

По его словам, если страны Запада не отправят свои войска на Украину, то конфликт России и Североатлантического альянса (НАТО) станет якобы неизбежным.

В случае отправки западных войск на Украину прямой военный конфликт между НАТО и РФ будет неизбежен, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что и страны НАТО должны оценивать последствия таких действий и отдавать себе в этом отчёт, а также задаться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное — интересам граждан их стран.

В свою очередь французский политик Флориан Филиппо отметил, что заявления Макрона могут привести к втягиванию Франции в прямое противостояние с Россией.

Слова Макрона стали следствием «недержания речи», заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Вместе с тем официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Макрон, делая заявления о возможной отправке войск стран ЕС и НАТО на Украину, не понимает, что говорит, и то же самое можно сказать о его подчинённых.