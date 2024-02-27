Москва, 27 февраля, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в минувшие сутки отразили три атаки штурмовых групп ВСУ на южнодонецком направлении, сообщило 27 февраля Министерство обороны.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Потери противника на данном направлении за сутки составили до 130 военных, также ВСУ потеряли несколько единиц техники, в том числе буксируемую гаубицу FH-70 производства Великобритании и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», заявил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 127-й, 128-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Левадное Запорожской области, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики и отразили три атаки штурмовых групп 102-й бригады теробороны в районе населённого пункта Марфополь Запорожской области», — сказал Конашенков.

Днём ранее, 26 февраля, Конашенков сообщал, что ВСУ за сутки потеряли до 150 военных на южнодонецком направлении, а Вооружённые силы РФ заняли на этом направлении более выгодные рубежи и позиции, нанесли огневое поражение формированиям 128-й бригады теробороны в ДНР и отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, также 27 февраля министерство сообщило об освобождении населённого пункта Северное на авдеевском направлении в ДНР и подтвердило уничтожение в зоне проведения спецоперации первого американского танка Abrams.

Кроме того, за минувшие сутки ВС РФ отразили семь контратак штурмовых групп ВСУ на донецком направлении, сбили самолёт Су-25 ВСУ в Николаевской области, поразили склад топлива и пункт управления, а также заняли более выгодные рубежи и позиции на купянском направлении, сообщило ведомство.