ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп ВСУ на южнодонецком направлении
Москва, 27 февраля, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в минувшие сутки отразили три атаки штурмовых групп ВСУ на южнодонецком направлении, сообщило 27 февраля Министерство обороны.
Потери противника на данном направлении за сутки составили до 130 военных, также ВСУ потеряли несколько единиц техники, в том числе буксируемую гаубицу FH-70 производства Великобритании и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», заявил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 127-й, 128-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Левадное Запорожской области, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики и отразили три атаки штурмовых групп 102-й бригады теробороны в районе населённого пункта Марфополь Запорожской области», — сказал Конашенков.
Днём ранее, 26 февраля, Конашенков сообщал, что ВСУ за сутки потеряли до 150 военных на южнодонецком направлении, а Вооружённые силы РФ заняли на этом направлении более выгодные рубежи и позиции, нанесли огневое поражение формированиям 128-й бригады теробороны в ДНР и отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в Запорожской области.
Как сообщало ИА Регнум, также 27 февраля министерство сообщило об освобождении населённого пункта Северное на авдеевском направлении в ДНР и подтвердило уничтожение в зоне проведения спецоперации первого американского танка Abrams.
Кроме того, за минувшие сутки ВС РФ отразили семь контратак штурмовых групп ВСУ на донецком направлении, сбили самолёт Су-25 ВСУ в Николаевской области, поразили склад топлива и пункт управления, а также заняли более выгодные рубежи и позиции на купянском направлении, сообщило ведомство.