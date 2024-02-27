Москва, 27 февраля, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский, говоря о намерении передать России «план мира», имеет в виду ультиматум. Об этом 27 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Йемена Ахмедом бен Мубараком.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Лавров напомнил, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак высказывали мысль о том, что в Швейцарии доведут до ума так называемую «формулу мира», а потом передадут её России, при этом Зеленский заявил, что не будет считать это переговорами.

«Нормальный человек понимает, что имеется в виду ультиматум. От ультиматума Зеленский никогда не отказывался. Вся его вот эта формула из десяти пунктов была и остаётся очевидным ультиматумом», — сказал Лавров.

Как ранее сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США и их сателлитам для содействия урегулированию следует отказаться от так называемой «формулы мира» Зеленского, не поддерживать Киев и удовлетворить требования России. Она отметила, что Россия не начинала конфликт на Украине, а стремится его завершить и предпринимает для этого вынужденные, но решительные действия, включая проведение специальной военной операции.

Ранее Лавров отмечал, что «формулу мира» Киева реализовать невозможно и это понимают все. Он назвал её абсолютно неадекватной бумагой.

Зеленский обнародовал так называемую «формулу мира» из десяти пунктов в ноябре 2022 года. Одно из требований Киева — восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года (с Крымом, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями).

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что никогда не отказывался от переговоров, но, по его словам, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада. Он указал, что, если Запад действительно хочет мира, достаточно прекратить поставки вооружений Киеву и тогда Украина в скором времени захочет сесть за стол переговоров.