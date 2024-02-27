Иркутск, 27 февраля, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Супруга мэра города Саянска Иркутской области Олега Боровского, ушедшего из жизни, сообщила ИА Регнум, что её муж планировал очередную поездку с гуманитарным грузом в зону СВО в апреле 2024 года. Также Наталья Боровская рассказала, что точная причина смерти пока неизвестна.

Администрация города Саянска Олег Боровский

27 февраля стало известно о скоропостижной смерти Олега Боровского. Глава Саянска неоднократно выезжал в зону проведения специальной военной операции и оказывал помощь российским военнослужащим. По словам жены Олега Валерьевича, в апреле он запланировал очередную поездку в зону СВО, чтобы передать бойцам всё необходимое.

«В апреле он планировал поехать на СВО. Он туда пустым не ездил, потому собирал всё, что требуется бойцам. От чего умер — даже предположить не можем, завтра врачи пообещали дать заключение. А вот кто будет продолжать его дело, станет известно, когда все немного отойдут. Мужа очень многие любили, он был приятный и хороший человек», — рассказала Наталья.

27 февраля губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о кончине мэра Саянска Олега Боровского.

«Это огромная утрата не только для Саянска, но и для всей области», — отметил глава региона.

По его словам, Боровской был грамотным руководителем, который много лет управлял городом, развивал его и старался сделать его комфортнее для людей. Кобзев напомнил, что недавно мэр города отвозил в зону СВО очередную партию гуманитарного груза.

Боровский был избран на пост мэра Саянска в 2014 году. В 2019-м он переизбрался на эту должность, на выборах за него проголосовали почти 83% избирателей.