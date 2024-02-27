Мелитополь, 27 февраля, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Боевой отравляющий газ, известный по классификации НАТО как BZ (Би-Зет), обычно не убивает человека, но способен вывести его из строя на срок до трёх суток. При этом он официально уже не стоит на вооружении США, хотя случаи его применения в недавнем прошлом хорошо известны. Спутать Би-Зет с каким-либо иным боевым отравляющим веществом невозможно, заявил ИА Регнум военно-политический публицист Михаил Онуфриенко.

Евгений Одиноков/РИА Новости

27 февраля ФСБ России предотвратила в Запорожской области теракт с использованием химического оружия — аналога боевого отравляющего вещества BZ (по классификации стран НАТО).

За попыткой теракта, по данным силовиков, стоят украинские спецслужбы. Сотрудники ФСБ задержали троих граждан Украины. Изъятые препараты, по данным службы, применяются для создания химического оружия массового поражения и разрабатывались в США.

Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте (205 УК РФ) и разработке оружия массового поражения (355 УК РФ).

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Онуфриенко отметил, что если бы сотрудники ФСБ не обезвредили террористов и те всё же смогли бы применить Би-Зет, масштабы последствий могли бы быть разными. У вещества сложный состав, отметил эксперт. В основе бензойная кислота, которая оказывает психосоматическое воздействие на организм человека и действует в пределах одного-двух, иногда трёх суток. Би-Зет поражает органы дыхания и желудочно-кишечный тракт и потому в целом способен негативно действовать против живой силы противника.

При этом от его пагубного воздействия может защитить обычный противогаз.

«Были случаи применения Би-Зет американцами во Вьетнаме в шестидесятых годах прошлого столетия, — рассказал Онуфриенко. — Тогда же, в шестидесятых, был в США такой знаменитый исполнитель, актёр театра и кино Поль Робсон, которого, если верить устойчивым слухам, отравили именно этим соединением, что вызвало у него тяжелую депрессию, галлюцинации, но он остался жив».

Сейчас, по данным эксперта, Би-Зет не стоит на вооружении армии США как боевое отравляющее вещество.

«Он оказался, скажем так, недостаточно ядовитым, чтобы его держали на вооружении», — отметил Онуфриенко.

Также эксперт напомнил, что в 2018 году была проведена независимая экспертиза образцов на месте отравления в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ, перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери. Результаты чётко указывали на Би-Зет. При этом спутать это вещество с каким-либо другим боевым отравляющим веществом невозможно, уверен эксперт.

«Если его следы находят при спектрографическом анализе, то спутать уже невозможно, — отметил Онуфриенко. — Никаких ошибок здесь быть не может в принципе».

А 19 февраля сообщалось о предотвращении сотрудниками ФСБ теракта против одного из политических деятелей Запорожской области. Завербованный украинскими спецслужбами диверсант должен был привести в действие самодельное взрывное устройство. При задержании он оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован.