Москва, 27 февраля, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Сотрудники московского управления МВД проводят доследственную проверку по факту обнаружения видеокамеры, установленной напротив здания Министерства обороны на Фрунзенской набережной, сообщает 27 февраля ТАСС со ссылкой на осведомлённый источник в правоохранительных органах.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Вечером 26 февраля в полицию обратился работник коммунальной службы, который сообщил о том, что на чердаке здания на Фрунзенской набережной, расположенного напротив Минобороны России, найдена видеокамера на штативе и антенна. Оборудование изъято», — заявил собеседник агентства.

Специалисты изучают, как использовалась видеокамера и какие кадры удалось снять с её помощью. Также об инциденте доложили в управление ФСБ по Центральному административному округу Москвы.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 19 февраля сотрудники ФСБ задержали жителей посёлка Новоайдар в ЛНР по делу о шпионаже в пользу Украины. Задержанные передавали информацию Службе безопасности Украины. Они собирали информацию о дислокации и маршрутах Вооружённых сил России. Следователи возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж».

Также в феврале в Ростове-на-Дону суд приговорил передававшую сведения о расположении российских средств противовоздушной обороны и перемещениях техники украинскую шпионку к десяти годам тюрьмы. Женщина, въехав на территорию России, сама связалась с сотрудницей СБУ и пообещала передавать ей сведения о ВС РФ, рассказали в ФСБ.

К сообщениям о планах ВСУ усилить диверсионные операции в России в 2024 году стоит отнестись серьёзно, потому что курировать подобные действия будут западные спецслужбы, отмечал ранее в беседе с ИА Регнум директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин.