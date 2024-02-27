Москва, 27 февраля, 2024, 14:34 — ИА Регнум. В Институте ядерной медицины в Химках в подразделении клиники АО «Медицина» начал работу первый в России цифровой позитронно-эмиссионный компьютерный томограф. Он предназначен для диагностики онкологических заболеваний.

www. medicina.ru В России заработал первый цифровой ПЭТ/КТ-сканер

Новый томограф позволяет объединить два вида диагностики: позитронно-эмиссионную томографию (метод ядерной медицины) с компьютерной томографией (метод лучевой диагностики). Таким образом можно увидеть, где именно расположена опухоль, и определить темпы ее роста. Томограф используется для контроля лечения, оценки распространенности процесса и выявления рецидивов.

Аппарат передает данные изображений цифровым способом. Это дает исключительную четкость с визуализацией мельчайших изменений, позволяет повысить точность количественного анализа. Все это важно для оценки эффективности проводимого лечения и планирования дальнейших действий.

За счет увеличения скорости передачи данных изображений сокращается время сканирования. Так, снижается доза вводимого пациенту радиофармпрепарата, доза лучевой нагрузки. Это очень важно, так как за время лечения пациентам такое исследование необходимо проводить неоднократно.

Передовые технологии и интерьер космической станции в кабинете, где проводится исследование, отражают уровень современной медицины, доступной россиянам. В институте пациенты могут проходить позитронно-эмиссионную компьютерную томографию по программам обязательного медицинского страхования. Для исследования нужно лишь направление лечащего врача-онколога.

В прошлом году в отделении радиоизотопной и лучевой диагностики института по ОМС обследовались более 11 тысяч пациентов.