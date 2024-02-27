Москва, 27 февраля, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Чтобы избавиться от статуса иноагента в России, нужно отвергнуть подачки других стран, заявил 27 февраля на пленарном заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Нам надо здесь объяснять, что тот, кто хочет исправиться, у него шанс есть, можно из статуса иностранного агента вернуться, отвергнув подачки и удавку, которую они на себя набросили за деньги других стран», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, закон о регулировании деятельности иностранных агентов в России вступил в силу в декабре 2022 года. Они обязаны сообщать о статусе своим работникам и органам публичной власти при обращении к ним для лоббирования интересов. Также закон обязывает иностранных агентов указывать статус на производимых ими материалах. Кроме того, им запрещено вести просветительскую деятельность среди несовершеннолетних, в том числе преподавать в государственных и муниципальных образовательных организациях.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевских призвал лишить иноагентов права пользоваться социальными сетями. Он уточнил, что в настоящее время обсуждается идея соответствующего законопроекта.

20 февраля 2024 года Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете рекламы на любых ресурсах, принадлежащих иностранным агентам. Гражданам России и российским компаниям запрещается размещать рекламу на сайтах иноагентов, а также в их блогах и на страницах в социальных сетях. Кроме того, документ предусматривает запрет рекламы площадок самих иноагентов.