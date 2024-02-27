Киев, 27 февраля, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Советник главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк положительно оценил слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военных из западных стран на Украину. Об этом украинский чиновник рассказал агентству Reuters.

Global Look Press/Elise Foucaud/dpa

«Это показывает, во-первых, абсолютное понимание рисков для Европы», — сказал Подоляк.

По его словам, если страны Запада не отправят свои войска на Украину, то конфликт России и Североатлантического альянса (НАТО) станет якобы неизбежным.

«Начало дискуссии о возможности прямой поддержки Украины вооруженными силами следует рассматривать как желание расставить правильные акценты, более четко обозначить риски», — резюмировал Подоляк.

Как передавало ИА Регнум, ранее Макрон заявил, что в ходе встречи в Париже лидеры западных стран обсудили возможность отправки военных на Украину, но не пришли к единому мнению.

Об отсутствии подобных планов у своих стран заявили премьер-министры Словакии, Чехии, Польши и Швеции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Макрона, заявил, что в случае отправки военных ЕС на Украину станет неизбежным прямой военный конфликт между НАТО и РФ.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, отправка военных на Украину не входит в планы альянса, а Киев получает беспрецедентную поддержку со стороны государств военного блока.