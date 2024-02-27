Вильнюс, 27 февраля, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Власти Литвы признали угрозой национальной безопасности 397 россиян, многие из них — пожилые, заявил в интервью «РИА Новости» временный поверенный в делах России в республике Александр Елкин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Всего же, по информации департамента миграции республики, с ноября 2022 года по декабрь 2023 года «угрозой нацбезопасности» страны признаны 397 россиян», — заявил он.

По словам дипломата, им отказали в выдаче временного вида на жительство (ВНЖ) или его продлении. Кроме того, Литва отозвала у этих россиян ранее выданные разрешения и аннулировала постоянные ВНЖ.

Елкин подчеркнул, что многие из них — люди преклонного возраста, которые всю жизнь или её большую часть были в Литве.

Как передавало ИА Регнум, власти Литвы с марта планируют ввести запрет для россиян, следующих в Калининградскую область, высаживаться на станциях Кяна и Кибартай, находящихся на территории республики. Кроме того, с 1 марта 2024 года по решению литовских властей закроют погранпункты «Лаворишкес» и «Райгардас» на границе с Белоруссией.

В правилах перевозки РЖД «О сообщении с Калининградской областью» говорится, что россияне, следующие в поездах до Калининграда, не могут выходить и садиться в поезда на территории Литвы, даже если они являются обладателями каких-либо документов, предоставляющих право на прибытие в Шенгенскую зону. До недавнего времени на этих станциях могли выйти граждане России, имевшие вид на жительство или гражданство стран Европейского союза.

Литва 18 июня прошлого года прекратила транзит в Калининград товаров, попавших под санкции ЕС, включая стройматериалы, цемент и металлы. Власти России назвали запрет незаконным и потребовали его отменить. Позднее ЕС снял ограничения на железнодорожный транзит в Калининградскую область при соблюдении лимитов, которые рассчитываются по среднему объёму грузов за прошлые годы.

В декабре 2022 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что жителям региона стало сложнее получить упрощённые транзитные документы для проезда по территории Литвы. По его словам, жители Калининградской области практически лишились возможности передвигаться транзитом через Литву на личном транспорте.