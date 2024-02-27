Вашингтон, 27 февраля, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Доклад на 280 страницах о российских вооружённых силах, их структуре и тактике действий подготовили Сухопутные войска США. Свод данных опубликован под названием «Российская тактика».

Алексей Майшев/РИА Новости

Материал заявлен как учебное пособие для военной подготовки, профессионального образования и развития лидеров.

В предисловии сказано, что в публикации разбирается тактика, организация и действия российских военных, а также описывается, как Россия стала бы воевать согласно своей доктрине, используются тактические концепции, применяемые при подготовке и на учениях, в первую очередь для крупномасштабных операций.

При этом в докладе никак не упомянут конфликт на Украине. Авторы заявили, что не касаются действий российских войск на Украине, считая преждевременным судить, насколько они подтверждают или отрицают доктринальные стратегию и тактику.

Армия России в зоне СВО

26 февраля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС России взяли под контроль населённый пункт Ласточкино на авдеевском направлении. Он также отметил, что российские военные заняли более выгодные рубежи и позиции на южнодонецком направлении, при этом за сутки ВСУ потеряли там до 150 военных.

В тот же день Вооружённые силы России отразили три атаки ВСУ на донецком направлении и заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника на данном направлении за сутки составили более 420 человек, два бронетранспортёра, артиллерийская система М777 и станция контрбатарейной борьбы.

Ранее российские ракетные войска групповым высокоточным ударом поразили пусковую установку, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающую машину американского зенитного ракетного комплекса Patriot украинской армии.

Превосходство артиллерии

Газета The Wall Street Journal сообщила о подавляющем превосходстве российской артиллерии по объёмам использования снарядов. По информации агентства, ВСУ по этому показателю уступают в 10 раз. Также сообщается о нехватке у украинской стороны всех видов техники.

Военный эксперт Хендрик Реммель заявил о критическом дефиците артиллерийских снарядов в ВСУ. При этом он отметил, что Вооружённые силы России настолько превосходят украинские войска в количестве боеприпасов, что получение Киевом даже 300–500 тысяч снарядов не исправит положение с нехваткой вооружений.

Как отметило американское издание Bloomberg, для украинской армии ситуация в ходе конфликта зашла в тупик из-за дефицита боеприпасов, нехватки военных и задержки помощи от западных стран. На текущий момент ВСУ не могут рассчитывать на финансовую помощь со стороны США, а российская армия успешно находит слабые места в украинской обороне.

15 февраля 2024 года президент России Владимир Путин похвалил отечественный оборонно-промышленный комплекс за высокие показатели производительности. Глава государства уточнил, что производство индивидуальной защиты для участников СВО выросло в десять раз, автомобилей различных классов — в семь раз, бронемашин — в три раза, а производство танков увеличилось в пять раз. Российский лидер подчеркнул, что это указывает на рост военного производства в разы, а не на какое-то количество процентов.