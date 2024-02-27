Варшава, 27 февраля, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Польша не планирует отправлять войска на Украину, заявил 27 февраля заместитель министра обороны страны Цезары Томчик.

Zuma/TASS

Этот вариант действий не рассматривается, сказал он.

«В Польше нет такого проекта и нет такой идеи», — сказал Томчик в интервью телеканалу Polsat.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля после саммита стран ЕС и НАТО в Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Евросоюза обсуждают возможность отправки войск на Украину.

При этом руководители ряда стран ЕС, в том числе Чехии и Швеции, отметили, что у них нет таких планов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что альянс не намерен отправлять войска на Украину.

В случае отправки западных войск на Украину прямой военный конфликт между НАТО и РФ будет неизбежен, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Страны НАТО должны отдавать себе в этом отчёт, а также задаться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное — интересам граждан их стран, сказал Песков.

Заявления Макрона могут привести к втягиванию Франции в прямое противостояние с Россией, отметил французский политик Флориан Филиппо. Президент Франции своими заявлениями в отношении России и конфликта на территории Украины сделал новый шаг к развязыванию мировой войны, сказал в свою очередь член Совета Федерации Сергей Цеков.