Москва, 27 февраля, 2024, 13:26 — ИА Регнум. У актёра российских сериалов Александра Бойцова, отмечавшего в баре 23 Февраля, украли телефон и оформили на него кредиты в четырех разных банках. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

25 февраля в полицию обратился 36-летний Александр Бойцов. Он рассказал, что ночь с 23 на 24 февраля он провёл в одном из баров на улице Новослободской. Под утро артист не смог найти свой мобильный телефон и кейс с беспроводными наушниками. Вернувшись домой, Александр попытался отследить с компьютера местоположение пропавшего телефона и проверил электронную почту. Среди писем он нашёл сообщения от банков об оформленных на него кредитах. По информации источника, Бойцов успел прозвонить все банки, где были взяты кредиты, и заблокировать все операции по его счетам. После этого артист заявил о случившемся в полицию.

«Поступило заявление от 36-летнего уроженца Ленинградской области о том, что неизвестные похитили его телефон в баре на улице Новослободской, после чего на него были оформлены кредиты в четырёх банках. На данный момент ущерб составляет около 60 тысяч рублей. Скорее всего, сумма увеличится, когда будут изучены счета, на которые открывались кредиты», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас полиция устанавливает сумму ущерба и проводит проверку по заявлению.

Бойцов Александр Сергеевич родился 28 марта 1987 года. После института он был зачислен в труппу Малого драматического театра на Большой Серпуховской. Александр преподавал актёрское мастерство в Ярославском государственном театральном институте (мастерская в Москве) в Детской школе талантов «Лидер», а также проводил актёрские тренинги по классической русской театральной школе, в том числе по методу Михаила Чехова. С 2020 года он является актёром театра «V. S.» под руководством Валентины Саянской. На его счету не только театральные, но и роли в российских сериалах, таких как «Всё ради тебя», «По следу монстра», «Свадьба в сети» и «Красная зона».

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