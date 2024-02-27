Москва, 27 февраля, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Минэкономразвития России разработало инвестиционную карту России.

Пресс-служба КЭПиИЗО Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Карта уже введена в эксплуатацию и доступна для российских и зарубежных предпринимателей и инвесторов. Об этом рассказал министр экономического развития Максим Решетников во время пленарного заседания Дня предпринимательства форума-выставки «Россия» на ВДНХ.

Платформа основана на данных инвестиционных карт субъектов РФ, которые разработали в ходе внедрения регионального инвестиционного стандарта под руководством первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова.

«Усилить работу с инвестициями в регионах поможет инвестиционная карта России. Разработали её с правительством Москвы и запустили в начале месяца», — сообщил Максим Решетников. Он добавил, что для бизнеса это возможность выбрать земельный участок под любой проект: от открытия кафе до строительства крупного промышленного завода. На карте доступны данные о почти 14 тысячах инвестиционных площадок: их размеры, оснащение, доступные меры поддержки.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, прототипом инвестиционной карты России стала карта столицы, которая была запущена в 2014 году и стала первым подобным региональном инструментом.

«Карта стала одним из самых востребованных разделов на Инвестиционном портале Москвы. Благодаря ей инвесторы принимают более взвешенное решение об открытии или развитии бизнеса в том или ином районе города, могут детально оценить инфраструктуру рядом с интересующим объектом», — заявил Ефимов. Он добавил, что уже сейчас на карте представлена информация о более чем 3,3 тысячи объектов. Кроме того, на ней доступны данные о 205 инвестиционных площадках под локализацию производств. После выбора интересующего объекта пользователи могут принять участие в городских торгах, узнать о доступных мерах поддержки, подать заявку на подбор помещения и многое другое. «Только за последний год пользователи осуществили свыше 45,5 тысячи переходов с карты к сервисам портала. Это более чем в 2,5 раза превышает результаты предыдущего года», — рассказал Владимир Ефимов.

Карту разработали по запросу бизнеса, и её уже оценили представители «Деловой России», Российского союза промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палаты РФ. Наполнение и обновление инвестиционной карты обеспечивают региональные органы исполнительной власти и агентства инвестиционного развития. На ней уже нанесены готовые промплощадки, земельные участки под строительство и ведение сельского хозяйства, помещения для малого бизнеса.

Так, с помощью инвестиционной карты есть возможность оценить деловое окружение будущего проекта: рынки сбыта, преференциальные режимы, наличие полезных ископаемых и инфраструктуры — от дорожного покрытия до сотовой связи. В случае, если необходимые подключения отсутствуют, на карточках участков указаны условия техприсоединения. Кроме того, карта позволяет искать площадки в разных регионах и сравнивать их возможности. Здесь собраны сведения о ключевых макроэкономических показателях субъектов, которые могут оказать влияние на реализацию проекта. Все это позволяет оценивать затраты по проекту и подбирать меры государственной поддержки.