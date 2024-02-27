Москва, 27 февраля, 2024, 13:30 — ИА Регнум. 2 и 3 апреля 2024 года пройдёт Московский экономический форум (МЭФ). Его ключевой темой станут геополитические изменения — «Политический ландшафт изменился. Экономика. Культура. Новые ориентиры». Председателем форума выступит промышленник, совладелец комбайнового завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин.

Пресс-служба МЭФ На МЭФ-2024 обсудят новые ориентиры России

Московский экономический форум проводится 11 лет и предлагает альтернативную стратегию экономической политики, делая ставку на производство и развитие агропромышленного комплекса. За годы существования в нём приняли участие более 15 тысяч специалистов из 40 стран мира. Ежегодно экономисты, бизнесмены и учёные со всего света — приверженцы антиглобалистских взглядов — обсуждают на форуме лучшие стратегии развития России. По мнению организаторов, эффективная экономическая политика должна включать следующее: стимулирующую налоговую, мягкую денежно-кредитную и протекционистскую внешнеторговую политику.

Особое место в программе 2024 года занимает блок, посвящённый процессам влияния культуры на экономику и общество. Эксперты обсудят подходы к развитию культуры и пропаганды, миграционную политику в связи с культурным аспектом, вопросы социальной справедливости, а также цивилизационные особенности развития России.

По словам председателя МЭФ Константина Бабкина, роль культуры — показывать ориентиры, давать хорошие примеры для понимания, куда мы идем и зачем, формировать образ человека труда. «Однако сегодня культура не нацелена на стимулирование необходимой для общества деятельности, работы, роста экономики, развития промышленности», — считает он.

В заявлении организаторов форума отмечается, что стране «нужна политика, ведущая вперёд и стимулирующая сферу культуры не самоизолироваться, не терять связи с обществом и служить его укреплению».

Организаторы отмечают, что МЭФ — место встречи людей, видящих потенциал России и способствующих реализации этого потенциала. В форуме принимают участие владельцы и руководители крупнейших производственных предприятий и агрохолдингов, академики, представители государственных органов власти и общественных организаций, известные экономисты, политологи, публицисты и культурные деятели.

Так, среди участников МЭФ в этом году — академик РАН Сергей Глазьев, член Комитета Государственной думы РФ по бюджету и налогам Оксана Дмитриева, академик РАН Роберт Нигматулин, художественный руководитель Нового театра Эдуард Бояков, заслуженная артистка РФ Мария Шукшина, философ Александр Дугин, протоиерей Андрей Ткачёв, вице-председатель Бразильского центра международных отношений (CEBRI) Жозе Алфреду Граса Лима, немецкий предприниматель Александр фон Бисмарк, генеральный секретарь Европейского института политических, экономических и социальных исследований Марко Риччери.