Москва, 27 февраля, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Приговор суда в отношении Никиты Журавеля, осуждённого за сжигание Корана, и остальные обстоятельства этого дела не являются вопросом администрации президента России, заявил журналистам 27 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналисты задали Пескову вопрос о приговоре в отношении Журавеля. Администрация президент никак не комментирует судебные решения, сказал Песков.

Ранее 27 февраля Висаитовский районный суд города Грозного приговорил Журавеля к 3,5 годам колонии общего режима. Коран он сжёг у мечети в Волгограде весной 2023 года по указанию украинских спецслужб.

Журавель заявил в суде, что не думал о последствиях, а лишь хотел заработать. За сожжение Корана ему пообещали 10 тыс. рублей. Кроме того, по заданию заказчика Журавель снимал передвижение спецтехники в Волгограде и расклеивал листовки на тему эвакуации населения.

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