Париж, 27 февраля, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Франция станет участником конфликта на Украине, если отправит туда свои войска, а перспектива войны против России является безумием. Об этом основатель левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил 27 февраля в соцсети X.

Aventurier Patrick/ABACA/ТАСС

Он назвал безответственным актом «воинственную словесную эскалацию» одной ядерной державы против другой крупной ядерной державы.

«Отправка войск на Украину сделала бы нас стороной конфликта. Война против России была бы безумием», — подчеркнул Меланшон.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо тоже назвал безумной идею об отправке войск ЕС в зону украинского конфликта. По его словам, это «абсолютное сумасшествие», которое может перерасти в третью мировую войну.

Такого рода решения не могут быть приняты без одобрения французского парламента, добавил Филиппо и заявил, что Франции следует покинуть Североатлантический альянс, а украинский конфликт нужно разрешить мирным путём.

Как сообщало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что в ходе парижского саммита по Украине обсуждалась возможность отправки войск ЕС в зону конфликта, однако консенсус достигнут не был. Вслед за Макроном о такой возможности сообщил французский премьер Габриэль Атталь.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своём видеообращении после саммита отметил, что атмосфера встречи была «военной», на ней не прозвучало ни одного слова о мире. Напротив, участники говорили о поддержании конфликта любой ценой.