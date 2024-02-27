Москва, 27 февраля, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Мошенники, выманив обманным путём у 56-летней жительницы Зеленограда крупную сумму денег, заставили её поджечь в себе петарду, пишет МК.RU.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным издания, ещё 5 февраля женщине позвонили якобы из компании сотовой связи и попросили перезаключить договор, чтобы не был заблокирован абонентский номер. Затем ей перезвонил фальшивый работник «Госуслуг» и заявил, что на её счет мошенники пытаются оформить кредит. Под разными предлогами в течение нескольких недель женщина передала аферистам 2 млн 640 тысяч рублей.

На этом преступники не остановились, они заставили женщину и её мужа фотографироваться в обнажённом виде. Более того, супружеская пара получила задание купить петарду, вставить её в интимную часть тела супруга и поджечь. Потерпевшая выполнила и это задание, но только с собой, в результате чего была госпитализирована в больницу.

ИА Регнум ранее писало о новой многоступенчатой схеме обмана россиян. Мошенники звонят от имени мобильных операторов, пугая людей скорым завершением срока действия их номеров, а затем говорят об опасности для личных данных.

Так, жертвой такого «развода» стала 60-летняя москвичка. Женщина 8 февраля выполнила требования звонившего «представителя оператора», после чего ей позвонили «сотрудники «Госуслуг». Ей сообщили, что её личными данными завладели мошенники, и расспросили, какие суммы ей приходят на банковские карты. Почувствовав неладное, Надежда не стала разглашать эту информацию, и её оперативно передали в руки «сотрудника финансового мониторинга». В итоге женщина доверилась и выполнила всё, что требовали мошенники, отдав им 639 тысяч рублей.

Также жертвой мошенников стала и актриса театра «Современник» Мария Селянская. С ней связались «сотрудники правоохранительных органов». Селянская активно общалась с ними на протяжении нескольких дней и в итоге потеряла 1,6 млн рублей. Артистка отдала мошенникам не только сбережения, но и взятые в кредит средства.