Вашингтон, 27 февраля, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Американские танки M1 Abrams «сильно переоценены», поэтому нельзя рассматривать их в качестве «непобедимого чудо-оружия». Об этом пишет американское издание National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Abrams

«M1 Abrams, вероятно, был значительно переоценён — так же, как британские ОБТ Challenger 2 и немецкие Leopard 2. Несмотря на то, что M1, Challenger 2 и Leopard 2 считаются одними из лучших танков в мире, ни один из них не следует рассматривать как непобедимое чудо-оружие», — сказано в публикации.

В статье указывается, что конфликт на Украине показал уязвимость танков от переносных противотанковых средств и от дистанционно управляемых беспилотников.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля в интернете появились кадры первого подбитого американского танка, который был поражён сверху FPV-дроном (после чего уже получил дополнительный выстрел из РПГ). Российские военные уничтожили Abrams в районе Авдеевки (ДНР), сделал это боец с позывным Рассвет 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

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В Пентагоне предпочли не комментировать сообщения об уничтоженном в зоне спецоперации танке Abrams. Представитель Пентагона отметил, что данный вопрос находится в сфере компетенции ВСУ.

Вместе с тем главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко предложил первый подбитый в зоне СВО американский танк Abrams поставить рядом с посольством США в Москве, это показали бы все ведущие телеканалы. Данная боевая машина, по его словам, интересна для изучения, выяснения сильных и слабых мест, возможного более детального рассмотрения конструкции и особенностей. Аналитик уточнил, что Abrams, как и любая другая бронетехника, уязвим, не является «неким волшебным оружием».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что танки Abrams будут гореть так же, как и другие, и отметил, что российские военные говорили об этом и ранее. Песков также заявил, что уничтожение Abrams является частью «ежедневной, планомерной, профессиональной и самоотверженной работы» российских военных, которые занимаются демилитаризацией территории, подконтрольной Киеву.

По мнению главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, украинские войска применили в боях под Авдеевкой не менее взвода американских танков Abrams, потому что других боевых машин у них на данном участке фронта не осталось.

У танков Abrams M1A1 FEP, которые применяют ВСУ, имеется урезанная версия бронирования. Эти танки не оснащены комплектом защиты сверху и не имеют средств противодействия БПЛА, для российских военных Abrams, скорее, лёгкая цель, констатировал Мураховский.