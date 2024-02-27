* внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму; физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 27 февраля, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал счета жены Бориса Акунина (настоящее имя Григорий Чхартишвили, внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) на сумму около 6 млн рублей в рамках уголовного дела, возбуждённого против Акунина.

РИА Новости/Валерий Левитин Писатель Борис Акунин с супругой Эрикой

По версии следствия, деньги на счетах, арестованных ещё в декабре 2023 года, являются совместным доходом супругов и использовались для совершения преступлений.

«Арестованы счета на сумму около 6 миллионов рублей. Срок наложения ареста установлен до 14 июня», — цитирует «РИА Новости» заявление представителя суда.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля Басманный суд заочно арестовал Акунина. Его обвинили в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, в публичном оправдании терроризма или в пропаганде терроризма, а также в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил России. Акунина объявили в международный розыск.

Уголовное дело против Акунина было возбуждено Следственным комитетом. Ранее в разговоре с пранкерами Акунин заявил, что не осуждает атаки ВСУ на российские города и считает верным тезис националистов «хороший русский — мёртвый русский». 18 декабря 2023 года Росфинмониторинг внёс Акунина в перечень террористов и экстремистов.

Минюст 12 января внёс Акунина в реестр иностранных агентов. Он высказывался против СВО, распространял фейки об армии, участвовал в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ, а также в распространении материалов иностранных агентов, отметило Министерство.

В феврале 2024 года в Госдуме сообщили, что депутаты обсуждают законопроект о запрете гражданам и отечественным компаниям размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках. Депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников дохода в России, а для тех, кто будет нарушать запрет, предусмотреть строгие меры ответственности, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.