Москва, 27 февраля, 2024, 12:17 — ИА Регнум. В Москве на выставке-форуме «Россия» 26 февраля прошла третья церемония награждения лауреатов премии Общества «Знание». Об этом ИА Регнум сообщила пресс-служба общества.

Артем Геодакян/ТАСС Артем Оганов и Виктор Шабельник

Всего просветительской награды удостоились 29 лауреатов в 19 номинациях. Так, участниками награждения стали представители науки, бизнеса, культуры и искусства, а также государственные и общественные деятели из всех 89 регионов России и 34 стран зарубежья.

Открытие церемонии началось с видеообращения президента России Владимира Путина.

«Хотел бы поприветствовать всех участников церемонии вручения главной награды в области просвещения, а в вашем лице — учёных, школьных учителей и педагогов, представителей бизнеса, культуры, спорта, волонтёров. И, конечно, ветеранов и военнослужащих, которые посвящают себя наставничеству», — отметил глава государства.

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Президент подчеркнул, что залог будущего России в преемственности её развития, чтобы у молодого поколения были надёжные жизненные ориентиры. Путин отметил важность того, чтобы молодёжь училась на лучших образцах отечественной и мировой культуры, литературы, науки и образования, а также знала историю собственной страны и помнила имена настоящих героев и созидателей.

«История даёт нам понимание своих корней — тех трудных, переломных рубежей, через которые прошли наши предки, создавая и защищая величие страны. Это важнейшие определяющие вещи, которые служат основой национальной идентичности, делают нас единым народом», — подчеркнул российский лидер.

В заключении Путин поблагодарил единомышленников-просветителей из зарубежных стран, а также пожелал участникам мероприятия и дальше идти только вперёд и ставить новые амбициозные задачи.

Имена лауреатов в главной номинации «За общий вклад в просвещении» объявил председатель Наблюдательного совета Общества «Знание», первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Так, просветительским проектом года стал Всенародный исторический проект «Лица Победы». Вместе с тем в категории «Просветитель года» победителями были объявлены одновременно два лауреата — военный корреспондент и журналист Адриан Боке и российский кристаллограф-теоретик, минералог и профессор РАН Артём Оганов.

По словам Кириенко, в этом году церемония награждения проходит на выставке «Россия», потому что она представляет каждый регион России, а также достижения министерств и крупных организаций.

«Сегодня Российское общество «Знание» — это 23 тысячи лекторов и наставников по всей нашей огромной стране. И это стало возможным в очень короткие сроки — менее трех лет с момента, когда наш президент Владимир Владимирович Путин поставил задачу возрождения легендарного в советские годы Общества «Знание»», — подчеркнул он.

Вместе с тем лучшим просветителем года в специальной номинации «За общий вклад в просвещение по версии слушателей» был признан председатель Студенческого координационного совета Общероссийского Профсоюза образования Виктор Шабельник.

Отмечается, что Шабельник работает над реализацией просветительских проектов для студентов в сфере гражданственности и наставничества. Так, по данным общества, за минувший год им организованы 50 окружных и 15 федеральных проектов, участниками которых стали более 78 тыс. студентов.

В свою очередь, лучшим просветительским проектом стал «Форум классных руководителей» Центра просветительских инициатив Минпросвещения РФ.

Как подчеркнули представители Общества «Знание», форум сформировал инициативное сообщество педагогов, в котором классные руководители дружат классами, создают локальные мероприятия и творческие проекты, вместе учатся и обсуждают актуальные темы в сфере образования.

Просветительской компанией года стала Госкорпорация «Росатом».

В номинации «За вклад в просвещение в сфере «История» награды удостоились помощник президента Российской Федерации, доктор исторических наук Владимир Мединский и Всенародный исторический проект «Лица Победы». Награды лауреатам вручил председатель Российского исторического общества и директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Ульяна Шабанова из Новосибирска, автор бесплатных уроков рисования для детей, стала лауреатом в номинации «За вклад в просвещение по версии детей и подростков «Выбор Первых». Отмечается, что её уроки за последние два года набрали уже более 20 млн просмотров в 126 странах мира.

Вместе с тем победителем в номинации «Юный просветитель года» стал чемпион мира по знанию китайского языка среди школьников до 14 лет Дмитрий Васецкий из Свердловской области.

На мероприятии был также объявлен победитель в номинации «За просветительскую деятельность в школе». Ею стала руководитель Образовательного центра «Сириус», председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелёва, а лауреатом в номинации «За просветительскую деятельность в системе среднего профессионального образования» стала заместитель директора по учебно-методической работе Новотроицкого строительного техникума, автор методики по развитию социальной активности преподавателей СПО и программ по формированию «мягких навыков» у подростков и студентов Валентина Заугольникова из Оренбургской области.

Лауреатом в номинации «За просветительскую деятельность в университете» стал заведующий кафедрой Чеченского государственного университета им. А. А. Кадырова, доктор медицинских наук, профессор Эдгар Кафаров. Награду ему вручил лично министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.

В свою очередь, вице-премьер России Татьяна Голикова вручила награду лауреату в специальной номинации «Наставник года», приуроченной к проведённому в 2023 году в России Году педагога и наставника, руководителю сборной России по математике, учителю математики ГБОУ «Президентский ФМЛ № 239» из Санкт-Петербурга Кириллу Сухову.

В номинации «За вклад в просвещение в сфере «Наука и технологии» победителями были объявлены профессор, заведующий лабораторией компьютерного дизайна материалов Сколтех, профессор РАН Артём Оганов и просветительский проект «НаукаPRO» из Ростовской области.

Вместе с тем в номинации «За вклад в просвещение в сфере «Экономика, Бизнес и Право» победителями стали доцент кафедры государственного управления МГИМО МИД России, кандидат юридических наук, автора канала «Ты прав!» Альберт Павлюк, а также просветительский проект «Нет мошенникам» Ассоциации развития финансовой грамотности.

Во время церемонии награждения министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко поздравил президента Медийной футбольной лиги Николая Осипова и Международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего» с победой в номинации «За вклад в просвещение в сфере «Спорт и ЗОЖ».

Зампред правительства РФ Алексей Оверчук, в свою очередь, вручил награду руководителю международных образовательных программ Валерии Марченко, организации «Волонтёры Победы», а также директору Российско-таджикского государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов в г. Душанбе имени Ю. А. Гагарина» Владимиру Гудкову, ставшим лауреатами в номинации «За вклад в просвещение в сфере «Международные отношения».

«Спасибо, дорогие друзья, спасибо организаторам премии общества «Знание» за то, что они поддерживают такие инициативы и проекты. Я, будучи студенткой Тверского государственного университета, никогда не знала, что я буду стоять на этой сцене, и в первую очередь хочу поблагодарить всю нашу международную команду. Мы есть в Новой Зеландии, в Бразилии и даже в Европе. Там, где переписывается история, она не забывается благодаря этим людям», — сказала Марченко.

Военный журналист Адриан Боке, освещающий спецоперацию на Украине уже полтора года, был удостоен премии в номинации «Иностранный просветитель года». Награду ему вручал лично пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

В номинации «За вклад в просвещение в сфере «Мы вместе», которая присуждается за просветительскую деятельность в сфере благотворительности, патриотизма, экологического и нравственного воспитания, победителями стали основатель проекта WarGonzo Семен Пегов и Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант Российских студенческих отрядов».

Победителями в номинации «За вклад в просвещение в сфере «Культура и искусство» стали артист театра ГБУК г. Москвы «Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова» Антон Шагин и образовательный видеопроект «Культурный минимум» медиагруппы «Комсомольская правда». Награды им вручила министр культуры России Ольга Любимова.

«Лучшей просветительской книгой» стала серия книг по инженерному воспитанию «Школа Юного Инженера» и «Стань инженером», а «Лучшим просветительским фильмом» стал фильм «Нюрнберг».

Как передавало ИА Регнум, с 13 по 14 февраля впервые прошёл Форум негосударственного образования на международной выставке-форуме «Россия».

Форум принял более 500 участников, среди которых представители профильных комитетов Госдумы, Минобрнауки, Рособрнадзора, Минпросвещения, Совета Федерации, руководители частных образовательных организаций, представители экспертного и бизнес-сообщества.

25 января Владимир Путин отметил, что желание молодёжи получать высшее образование обусловлено государственной политикой. Он уточнил, что это связано с увеличением количества бюджетных мест в вузах.

В феврале 2024 года президент поручил правительству установить в России День наставника, а также обеспечить проведение конкурса «Наставник года». Поручения были даны по итогам заседания Госсовета по вопросу повышения роли и престижа педагога и наставника.

В декабре 2023 года президент также предложил учредить ежегодную премию «Наставник года» и привлечь победителей проектов платформы «Россия — страна возможностей» к работе площадки по развитию наставничества и, кроме того, одобрил идею создания всероссийской цифровой платформы по выбору наставника по различным родам деятельности, поручив законодательно предусмотреть возможность начисления доплат за наставничество.