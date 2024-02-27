Москва, 27 февраля, 2024, 11:39 — ИА Регнум. Младшая дочь советского писателя, актёра и режиссёра Василия Шукшина Ольга Шукшина подала иск к старшей сестре, актрисе Марии Шукшиной. Она намерена оспорить права на произведения отца, сообщил Таганский суд Москвы.

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Актриса Мария Шукшина

Суд пояснил, что вдова режиссёра Лидия Федосеева-Шукшина передала все права своей старшей дочери Марии. Младшая, Ольга, не согласна с этим договором.

«В Таганском районном суде города Москвы на 4 марта назначена подготовка к судебному заседанию по иску Шукшиной Ольги Васильевны к Шукшиной Марии Васильевне о признании договора об отчуждении исключительных прав на произведения Василия Макаровича Шукшина, заключённого между Шукшиной Л. Н. и Шукшиной М. В., недействительным и применении последствий его недействительности», — рассказали в суде «РИА Новости».

Исключительное право на объект интеллектуальной собственности означает возможность единолично распоряжаться этими произведениями, держать под контролем их использование и зарабатывать на этом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Кинорежиссёр, актёр и писатель Василий Шукшин получил широкую известность в Советском Союзе после выхода на экран фильмов с его участием и по его же сценариям «Калина Красная» и «Печки-лавочки». Хотя свои первые рассказы он начал создавать ещё в армии, а печатать — в студенческие годы. Известность Шукшину как писателю принесли книги о малой родине — Алтайском крае.