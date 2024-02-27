Москва, 27 февраля, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин лично держит на контроле вопрос с освобождением удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников. Об этом сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов.

ТАСС/AP Photo/Ariel Schalit

По словам дипломата, МИД поддерживает регулярные контакты со сторонами палестино-израильского конфликта по вопросу освобождения заложников.

«Это постоянная наша забота, усилия, решения. Причём это на контроле лично у президента Российской Федерации, он встречался здесь с руководством нашей еврейской общины Берлом Лазаром, с Александром Бородой», — цитирует Богданова ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября 2023 года ХАМАС во время нападения на приграничные районы Израиля взяло в заложники десятки человек, в том числе россиян. С начала эскалации палестино-израильского конфликта состоялось несколько обменов.

В конце ноября представители ХАМАС освободили несколько россиян в знак признательности президенту России Владимиру Путину. Как сообщил член политбюро Муса Абу Марзук, при обмене пленными с Израилем из сектора Газа они не освободили ни одного израильского мужчину, но освобождали россиян.

Позднее военное крыло ХАМАС освободило ещё двух российских заложников в ответ на просьбу Москвы.

В начале января телеканал Al-Arabiya сообщил, что руководство палестинского движения ХАМАС приняло решение прекратить любые переговоры по освобождению заложников после взрыва в их офисе в Ливане, в результате которого погибли замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и его соратник. Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания 2 января заявил, что движение освободит заложников только на своих условиях, а любые инициативы по обмену будут рассматриваться лишь после прекращения огня со стороны Израиля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 февраля сообщил, что Россия продолжает контакты с Израилем и Палестиной для освобождения похищенных россиян.

По его словам, Россия видит опасность расширения конфликта на Ближнем Востоке и «взрыва в регионе». Песков отметил, что удары Израиля по Рафаху чреваты большим количеством жертв и Москва этим обеспокоена.