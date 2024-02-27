Москва, 27 февраля, 2024, 11:21 — ИА Регнум. Фермеры вносят значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности России. Об этом 27 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XXXV съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России.

Александр Река/ТАСС

Он отметил, что представителей фермерских хозяйств по праву считают продолжателями лучших традиций российского крестьянства.

«Сохраняя приверженность этим незыблемым устоям и ценностям, проявляя инициативу и предприимчивость, фермеры успешно трудятся во всех сферах отечественного агропромышленного комплекса, широко внедряют передовые технологии, эффективные модели сельхозкооперации, вносят значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны», — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что фермеры активно участвуют в решении социальных проблем, многое делают для развития сельских территорий.

Глава государства выразил уверенность, что съезд пройдёт в конструктивном и плодотворном ключе, а его решения воплотятся на практике.

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