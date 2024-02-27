Москва, 27 февраля, 2024, 13:25 — ИА Регнум. В день премьеры нового спектакля «Замужняя невеста» одного из сотрудников Государственного академического театра имени Моссовета обнаружили мёртвым на рабочем месте. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Тело 69-летнего мужчины было обнаружено около 17:00 в помещении театра на улице Большая Садовая на 6-м этаже. Причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства

Умерший был сотрудником пожарной безопасности в учреждении.

Ранее ИА Регнум сообщало, что заслуженный артист России, дирижер Леопольд Гершкович умер в своём авто. Он много лет служил в Театре имени Сац.