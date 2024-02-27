Москва, 27 февраля, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Похороны председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева пройдут в среду 28 февраля на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Валерий Шарифулин/ТАСС Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев

«Лебедева планируется похоронить на Новодевичьем кладбище в среду», — цитирует собеседника агентство.

Ранее сообщалось, что прощание с Лебедевым состоится в 10:00 в Колонном зале Дома Союзов 28 февраля. Об этом говорилось в телеграмме Судебного департамента при Верховном суде РФ.

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля пресс-служба Верховного суда распространила информацию о том, что Лебедев скончался в Москве. Он умер 23 февраля на 81-м году жизни. Лебедев возглавлял Верховный суд с июля 1989 года.

Временным исполняющим обязанности председателя Верховного суда назначили Петра Серкова — первого заместителя председателя суда. Он будет исполнять обязанности до выполнения процедур, необходимых для назначения нового руководителя суда.

Свои соболезнования родным и близким Лебедева выразил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что знавшие Лебедева коллеги ценили его за высочайший профессионализм, принципиальность и преданность делу. Председатель Верховного суда был замечательным человеком и настоящим патриотом. Память о нём навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, учеников, подчеркнул глава государства.